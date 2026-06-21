El budín de naranja sin harina ni azúcar se presenta como una opción deliciosa y saludable para quienes buscan un snack ligero y sabroso.
Esta receta fácil logra un postre húmedo y aromático que complementa perfectamente un buen mate, sin sacrificar el sabor por las restricciones dietéticas. Ideal para quienes desean disfrutar de un bocado dulce sin culpa, este budín es una alternativa digna de probar.
Cómo hacerlo correctamente
Para preparar un budín de naranja fácil y húmedo, se requerirán algunos ingredientes esenciales que aporten sabor y textura. Las cantidades necesarias incluyen 4 huevos, 1 taza de yogur natural, 1 taza de jugo de naranja, 2 tazas de harina de almendra y un sobre de polvo de hornear. Este budín se destaca por su practicidad, perfecto para acompañar en una merienda con mate.
La clave para que el budín quede húmedo radica en no utilizar harina ni azúcar tradicionales. En su lugar, la harina de almendra se convierte en la opción ideal, aportando un sabor único y una textura esponjosa. El yogur, además de brindar humedad, ayuda a equilibrar los sabores del budín, mientras que el jugo de naranja infunde un delicioso toque cítrico.
Es recomendable utilizar una asadera cuadrada de vidrio templado para horno 24x21x5 cm de la marca Hudson. Este tipo de recipiente permite una cocción pareja, evitando que el budín se queme y asegurando una perfecta presentación al momento de desmoldar. La cocción en vidrio templado también contribuye a mantener la temperatura constante durante todo el proceso de horneado.
Utilidades adicionales del budín de naranja
El budín de naranja puede ser una excelente opción no solo para el mate, sino también para ser llevado como colación a la oficina o la escuela. Su textura húmeda hace que se conserve bien durante varios días, lo que lo convierte en un postre versátil. Además, puede servirse con un glaseado de jugo de naranja o simplemente espolvoreado con un poco de cacao si se desea un toque diferente.
Este tipo de receta es ideal para quienes buscan opciones sin gluten o con un menor índice glucémico, gracias a la harina de almendra. Además, al no tener azúcar refinada, aquellas personas que intentan reducir su consumo de azúcares encontrarán en este budín una alternativa adecuada para satisfacer el antojo de algo dulce.
Finalmente, al optar por esta receta, se garantiza un delicioso y nutritivo budín de naranja que no solo cumple con las expectativas de sabor, sino que también se alinea con un estilo de vida más saludable y práctico. En cada bocado, se podrá disfrutar de la frescura de la naranja, así como de la versatilidad que ofrece a la hora de compartir entre amigos o familiares.