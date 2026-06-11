Heredó la profesión de su padre y hoy explica lo que muchos no saben del trabajo manual.

El mercado laboral actual vive una paradoja difícil de explicar: mientras miles de jóvenes profesionales saturan las búsquedas para puestos administrativos o empleos de oficina, los oficios tradicionales se convirtieron en una mina de oro silenciosa. Así lo demuestra la historia de Santiago Carpintero , un joven constructor autónomo que se volvió viral en redes sociales bajo el seudónimo de “El albañil de TikTok”, exponiendo los mitos económicos que rodean a su profesión.

“Mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto. Es un oficio bien pagado, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina, con comodidades”, sentencia Santiago.

Santiago heredó la pasión y las herramientas de su propio padre. Lejos de renegar de un trabajo que exige fuerza física, comenzó a acompañar a su familia a las obras desde muy chico. El salto a las plataformas digitales ocurrió de forma totalmente imprevista: un día decidió filmar el proceso de construcción de un plato de ducha de piedra que realizaba junto a su papá. A las 24 horas, el video ya acumulaba miles de reproducciones.

Hoy, a través de su cuenta de videos, comparte su rutina diaria en la construcción y brinda tutoriales prácticos para que cualquier persona pueda resolver pequeñas refacciones caseras. Sin embargo, su contenido va más allá de la mezcla y el cemento; se transformó en un espacio de debate sobre la falta de relevo generacional en la construcción .

El rol de los albañiles y su impacto en las nuevas generaciones. (Fuente: Freepik)

El rechazo al esfuerzo físico y el refugio del aire acondicionado

Para este joven creador de contenido, el verdadero problema radica en un cambio de mentalidad cultural en las nuevas generaciones. Según su análisis, hoy en día existe una obsesión por estudiar carreras corporativas con el único fin de evitar “ensuciarse las manos” .

Santiago reconoce que las jornadas bajo el sol en verano o soportando el frío extremo en invierno son sumamente duras. Sin embargo, defiende que la albañilería, la fontanería o la electricidad enseñan valores fundamentales como la disciplina, el esfuerzo constante y la constancia, virtudes que le permitieron progresar económicamente.

En Argentina, de acuerdo con los datos presentados ante la Cámara de Diputados por la Fundación UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) , el sector de la construcción sufrió una durísima pérdida de más de 91.000 puestos de trabajo formales debido a la paralización de la obra pública y de la vivienda social. Esto empujó a miles de trabajadores hacia el sector informal o el cuentapropismo autónomo.

Además, lanza una advertencia contundente frente al avance de la tecnología: “No sé quién va a seguir construyendo las casas: no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial. Siempre hará falta gente que las construya con sus propias manos”. Para él, se trata de un empleo blindado para toda la vida.

La dura realidad de ser autónomo: impuestos y falta de respaldo

A pesar de los excelentes ingresos que puede generar una reforma doméstica ante la alta demanda, el camino del trabajador independiente no es sencillo. El joven albañil expone que los trabajadores autónomos se enfrentan a una enorme desprotección administrativa y fiscal, cargados de trabas impositivas y gastos fijos muy elevados.

“Tienes que buscarte un buen gestor, y si él se equivoca, el que paga las consecuencias eres tú”, lamenta, haciendo un llamado a que los gobiernos ofrezcan un verdadero respaldo normativo y económico para quienes deciden emprender por su cuenta en los sectores técnicos.