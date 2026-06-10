En un contexto marcado por el estrés, la ansiedad y los problemas emocionales cotidianos, la actividad física se consolida como una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud mental.

Así lo destacó el médico y divulgador Daniel López Rosetti, quien aseguró que el movimiento no solo beneficia al cuerpo, sino que también genera cambios positivos en el estado de ánimo y puede convertirse en un aliado clave frente a los síntomas depresivos.

Según explicó el especialista, los efectos del ejercicio sobre la salud emocional no suelen aparecer de manera instantánea, ya que el organismo necesita atravesar un proceso de adaptación.

Sin embargo, los estudios científicos muestran que los primeros cambios pueden percibirse entre las cuatro y ocho semanas de práctica constante, especialmente en personas que atraviesan cuadros depresivos.

¿Qué tipo de ejercicio ayuda más a mejorar el ánimo?

Una de las dudas más frecuentes es si existe una actividad física más efectiva que otra para combatir la depresión. De acuerdo con Daniel López Rosetti, tanto los ejercicios aeróbicos como los de fuerza generan beneficios similares sobre el bienestar emocional.

Entre las opciones recomendadas se encuentran las caminatas a paso ligero, el trote suave, el jogging y las rutinas de musculación. La clave, sostiene el especialista, es elegir una actividad que resulte agradable y sostenible en el tiempo, ya que la constancia es el factor que determina los resultados.

¿Cuántos minutos de ejercicio recomienda la OMS?

Como referencia general, López Rosetti recordó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada.

En la práctica, esto puede traducirse en caminatas rápidas de aproximadamente 30 minutos durante cinco días a la semana. Mantener esta rutina de forma regular favorece la aparición de mejoras tanto en la salud física como en el equilibrio emocional.

Además, el médico remarcó la importancia de complementar el trabajo aeróbico con ejercicios de fuerza para fortalecer la musculatura, mejorar la funcionalidad cotidiana y preservar la calidad de vida a largo plazo.

Por qué la gente está cada vez más triste, según Daniel López Rosetti

El especialista advirtió que los estados de ánimo bajos se han vuelto cada vez más comunes debido a factores como las frustraciones personales, las exigencias diarias y el estrés sostenido.

Estas situaciones suelen manifestarse a través de síntomas como tristeza persistente, falta de energía, disminución del disfrute y dificultades para experimentar emociones positivas.

En este escenario, incorporar movimiento a la rutina diaria puede convertirse en una estrategia accesible y efectiva para recuperar bienestar y mejorar la calidad de vida.

¿Cuándo consultar a un profesional?

El médico aclaró que no todos los cuadros de tristeza son iguales. Mientras que los bajones emocionales transitorios suelen responder más rápidamente a la actividad física, los síntomas persistentes o intensos requieren una evaluación médica y psicológica adecuada.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan entender al ejercicio como una pieza fundamental dentro de un abordaje integral de la salud mental, acompañado por el seguimiento profesional cuando sea necesario.