El vinagre es un ingrediente habitual en la cocina y puede incorporarse al agua durante la cocción de los huevos.

Hervir huevos parece una de las preparaciones más sencillas de la cocina, aunque existen algunos trucos que pueden ayudar a obtener un mejor resultado y evitar que se desperdicie parte del alimento. Uno de ellos consiste en añadir una pequeña cantidad de vinagre al agua durante la cocción.

El vinagre puede ser especialmente útil cuando la cáscara se rompe durante el hervor , ya que su composición favorece que la clara que se escapa se solidifique con mayor rapidez. De esta manera, se limita la pérdida de alimento y se evita que una parte importante de la clara termine dispersa en el agua.

¿Por qué se agrega vinagre al agua para hervir huevos?

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que interactúa con las proteínas presentes en la clara del huevo. Cuando la cáscara se fisura durante la cocción, la clara puede comenzar a salir por la abertura.

En ese momento, el medio ácido puede acelerar la coagulación de la clara que entra en contacto con el agua, lo que ayuda a sellar parcialmente la zona dañada . Por eso, el método resulta práctico para reducir el desperdicio cuando un huevo se rompe mientras está hirviendo.

El vinagre es un ingrediente habitual en la cocina y puede incorporarse al agua durante la cocción de los huevos. (Representación creada con IA).

Además, el ácido acético puede reaccionar parcialmente con el carbonato de calcio de la cáscara. Sin embargo, esto no significa que el vinagre sea el principal responsable de que un huevo recién cocido se pele con facilidad.

Cómo aplicar el truco al cocinar los huevos

El procedimiento es sencillo y no requiere modificar de manera significativa la preparación habitual. Primero se colocan los huevos dentro de una olla y se cubren completamente con agua. Luego se agregan unas gotas o un pequeño chorrito de vinagre antes de llevar el recipiente al fuego.

Una vez que el agua alcanza el hervor, los huevos deben cocinarse durante el tiempo necesario según el punto que se quiera conseguir. Al finalizar, conviene retirarlos del agua caliente y pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua fría o con hielo.

Este último paso es importante porque detiene la cocción que continúa en el interior del huevo debido al calor acumulado. También permite que la temperatura descienda rápidamente antes de comenzar a retirar la cáscara.

El truco más importante para pelar los huevos

Aunque el vinagre puede ayudar cuando la cáscara se rompe durante la cocción, el factor que más influye en el momento de pelar el huevo es el enfriamiento posterior. El contraste entre el agua caliente y el agua fría facilita que la cubierta se desprenda con mayor facilidad.

También puede resultar útil comenzar a pelarlo por el extremo más ancho. En esa zona existe una pequeña cámara de aire que puede ayudar a introducir los dedos debajo de la cáscara y la membrana.

Por eso, para conseguir huevos cocidos que sean fáciles de pelar, conviene combinar varios pasos: controlar la cocción, enfriar rápidamente los huevos una vez retirados del fuego y comenzar el pelado por la parte más ancha. La frescura del huevo también puede influir en el resultado final.