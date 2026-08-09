Muchas familias comenzaron a aplicarlo en la entrada de la vivienda como alternativa económica y natural.

Aunque parezca un truco casero poco común, aplicar vinagre blanco en la puerta de entrada se volvió una práctica cada vez más utilizada por quienes buscan mantener su hogar limpio, fresco y protegido de insectos.

Gracias a sus propiedades naturales, este ingrediente ayuda a desinfectar distintas superficies y a mejorar el ambiente desde el acceso principal de la vivienda.

Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa

Además de ser un producto económico y fácil de conseguir, el vinagre blanco ofrece varios beneficios cuando se utiliza en la entrada de la casa.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la puerta de entrada?

Entre sus principales ventajas del truco del vinagre destacan:

Neutraliza los malos olores, como los provocados por la humedad, el

encierro o residuos acumulados cerca del acceso.

Limpia y desinfecta la puerta y el marco gracias a sus propiedades

antibacterianas y antifúngicas.

Ayuda a mantener alejados algunos insectos, como hormigas, moscas y

cucarachas, que suelen evitar el olor del vinagre.

Forma parte de diversas creencias populares relacionadas con la limpieza energética del hogar, ya que algunas personas consideran que ayuda a eliminar las malas energías y atraer un ambiente más armonioso.

Cómo hacer el truco del vinagre blanco en la puerta del hogar

Para poner en práctica este método casero solo necesitas preparar una solución sencilla:

Mezcla una taza de vinagre blanco con una taza de agua. Coloca la mezcla en un atomizador o humedece un paño limpio. Limpia la puerta, el marco y, especialmente, la parte inferior y las esquinas. Deja que la superficie se seque de forma natural.

Puedes repetir este procedimiento una vez por semana o cuando consideres necesario refrescar y limpiar la entrada de tu hogar.

¿En qué casos no se recomienda?

Aunque el vinagre blanco es seguro para la mayoría de las superficies, conviene evitar su uso sobre puertas o revestimientos de mármol, piedra natural u otros materiales delicados, ya que su acidez podría deteriorarlos con el tiempo.

Otros beneficios de este truco casero

Además de facilitar la limpieza, utilizar vinagre en la entrada ofrece otras ventajas: