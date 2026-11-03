La mezcla de agua y jabón puede ayudar a combatir los pulgones que se alojan en las hojas y los tallos de las plantas.

Mezclar agua con jabón y rociar las plantas es un método casero que puede ayudar a combatir algunas plagas del jardín, especialmente los pulgones. Esta preparación actúa sobre los insectos que se alimentan de la savia y puede reducir su presencia en hojas y tallos sin necesidad de recurrir directamente a insecticidas convencionales.

La eficacia de este procedimiento también fue objeto de investigación científica. Un estudio publicado en la revista científica Insects analizó la acción de distintos jabones contra el pulgón del banano, una plaga que afecta a los cultivos. Sus resultados permiten conocer mejor el potencial de estos productos para controlar insectos y las condiciones que deben tenerse en cuenta al utilizarlos.

Cómo actúa el jabón sobre los pulgones y otros insectos

Los jabones utilizados para controlar plagas pueden actuar por contacto directo sobre los insectos. Su acción afecta las estructuras externas que los protegen y puede alterar sus membranas celulares, lo que provoca su muerte. Por este motivo, la aplicación debe alcanzar a los ejemplares que se encuentran sobre las hojas y los tallos.

Los pulgones son uno de los objetivos de este tipo de preparados. Estos pequeños insectos se alimentan de la savia de las plantas, debilitan su crecimiento y pueden favorecer la aparición de otros problemas, como la transmisión de enfermedades vegetales. La mezcla de agua y jabón puede contribuir a reducir sus poblaciones, aunque su eficacia depende del producto utilizado y de la forma de aplicación.

El estudio científico evaluó la eficacia de distintos tipos de jabón para controlar el pulgón del banano. Freepik

Qué descubrió el estudio científico sobre el agua con jabón

La investigación, titulada Evaluación de la eficacia de extractos vegetales y jabones para controlar el pulgón del banano (Pentalonia nigronervosa, Hemiptera: Aphididae) en condiciones de laboratorio y de invernadero, fue publicada el 23 de diciembre de 2025 en Insects.

El equipo de investigadores, encabezado por Geofrey Ogwal, evaluó tres tipos de jabón - de baño, en barra para lavar ropa y líquido - y distintos preparados vegetales, elaborados con ajo, chile, neem y menta. Las pruebas se realizaron tanto en laboratorio como en plantas de banano cultivadas bajo condiciones controladas.

Los resultados mostraron que las preparaciones provocaron una mortalidad de entre el 28,6% y el 100% de los pulgones a las 96 horas de su aplicación, frente al 3,3% registrado en el grupo tratado únicamente con agua.

Aplicar preparados sobre las hojas requiere precauciones para evitar daños en los tejidos vegetales. Freepik

Además, algunas combinaciones de extractos vegetales y jabón consiguieron superar el 70% de mortalidad en las pruebas de laboratorio.

En los ensayos con plantas, determinadas mezclas redujeron las poblaciones a menos de 20 pulgones por planta, frente a los más de 200 ejemplares registrados en el grupo de control después de ocho semanas. En ese contexto, estos resultados respaldan el potencial de los jabones para controlar esta plaga.

Cómo utilizar esta preparación sin dañar las plantas

Los detergentes domésticos y los jabones con perfumes, desengrasantes u otros aditivos pueden provocar daños en los tejidos vegetales. Para evitar problemas, conviene tener en cuenta algunas precauciones :