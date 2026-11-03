En tan solo unos meses llega un eclipse solar anular que tendrá como escenario distintos puntos de América Latina.

El fenómeno se producirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, ocultará gran parte de su superficie y dejará visible un borde luminoso que se denomina anillo de fuego.

El acontecimiento astronómico es interesante por su duración y por la extensión de su recorrido. Sin embargo, la posibilidad de observar el anillo completo dependerá de la ubicación geográfica, ya que no todas las regiones comprendidas en la zona de visibilidad tendrán las mismas condiciones.

Eclipse solar anular 2027: cuándo será y cuánto durará el anillo de fuego

La NASA confirmó en su calendario astronómico que el próximo eclipse solar anular tendrá lugar el sábado 6 de febrero de 2027. El organismo publicó los cálculos y mapas que permiten conocer la trayectoria de la sombra lunar y las regiones desde donde podrá observarse el fenómeno.

Según las estimaciones de la agencia espacial estadounidense, la fase anular alcanzará una duración máxima de 7 minutos y 51 segundos y se estima que tendrá una magnitud del 0,9281.

Esto significa que, en el momento de mayor alineación, la Luna cubrirá aproximadamente el 92,8% del diámetro aparente del Sol y dejará visible el borde luminoso que formará el anillo de fuego.

¿En qué países de América Latina se podrá observar el eclipse solar?

En qué regiones se podrá ver el eclipse anular. Instituto Astrofísica de La Plata.

El eclipse solar del 6 de febrero de 2027 podrá observarse desde distintos países de América Latina, entre ellos Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Sin embargo, no en todos será posible contemplar el fenómeno de la misma manera.

La franja desde la que se verá el anillo de fuego atravesará el sur de Chile, gran parte de la Argentina y el sureste de Uruguay . En cambio, en otros países de la región, como Paraguay, Bolivia y Perú, el eclipse será visible de manera parcial, es decir, la Luna cubrirá solo una parte del disco solar.

De esta manera, quienes se encuentren dentro de la franja de anularidad podrán observar el característico círculo luminoso alrededor de la Luna, mientras que en el resto de las zonas alcanzadas por el fenómeno solo se verá una porción del Sol oscurecida.

Qué provincias argentinas estarán dentro de la franja del anillo de fuego

La Argentina será uno de los principales puntos de observación del eclipse solar anular de febrero de 2027. Según la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el fenómeno podrá verse desde todo el territorio nacional, aunque la posibilidad de contemplar el anillo de fuego dependerá de la ubicación.

De acuerdo con el mapa de trayectoria publicado por la institución, la franja de anularidad atravesará las provincias de Chubut y Río Negro, y la costa atlántica de Buenos Aires . Dentro de ese corredor, los observadores podrán ver cómo la Luna cubre la parte central del Sol y deja visible el característico borde luminoso.

En las localidades que queden fuera de esa franja también será posible observar el eclipse, pero de manera parcial.

Cómo observar el eclipse solar sin dañar la vista

La observación de un eclipse solar requiere cuidados específicos para evitar daños en la visión. Mirar directamente al Sol sin los filtros adecuados puede provocar lesiones oculares permanentes, incluso cuando una parte de su superficie está cubierta por la Luna.

Para observar el fenómeno de forma segura, se recomienda: