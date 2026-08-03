Mantener el baño en buenas condiciones de limpieza es fundamental para cuidar la higiene del hogar y evitar la proliferación de bacterias, la aparición de malos olores y la formación de manchas difíciles de remover.

Entre los productos que pueden ayudar en esta tarea se encuentra el vinagre blanco, un ingrediente económico y fácil de conseguir que suele estar presente en cualquier cocina.

Gracias a sus propiedades, puede utilizarse como una alternativa práctica para limpiar las superficies que rodean el inodoro, ayudando a remover la suciedad y neutralizar los olores.

Por qué aconsejan rociar vinagre alrededor del inodoro

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que le otorga propiedades limpiadoras y desodorizantes.

Por sus propiedades naturales, el vinagre blanco puede ayudar a reducir la presencia de bacterias en distintas superficies del baño y a neutralizar los malos olores que se generan con el uso diario.

Su contenido de ácido acético también facilita el desprendimiento de residuos de suciedad y de depósitos minerales, como la cal, que tienden a acumularse con el tiempo.

Además, es una opción práctica para limpiar las manchas de orina que suelen aparecer alrededor de la base del inodoro, una de las áreas donde más suciedad se concentra.

Por qué recomiendan rociar vinagre alrededor del inodoro ChatGPT

Cómo rociar vinagre alrededor del inodoro para obtener resultados

Para utilizar este método, lo más recomendable es mezclar vinagre blanco con agua en un pulverizador.

Al diluirlo con agua, el vinagre conserva su poder de limpieza, pero disminuye su acidez, lo que facilita el enjuague y reduce la posibilidad de dañar determinadas superficies.

La preparación se aplica con un pulverizador sobre la zona que rodea el inodoro y se deja actuar durante unos 10 a 15 minutos . Luego, basta con pasar un paño húmedo para retirar la suciedad desprendida. Realizar este procedimiento una o dos veces por semana puede ayudar a mantener el baño limpio y fresco entre las limpiezas más profundas.

Qué cuidados hay que tener antes de usar este truco

Si bien vinagre es un producto muy utilizado, no es adecuado para todas las superficies. Ciertos materiales pueden deteriorarse si entran en contacto frecuente con soluciones ácidas.

Las superficies más sensibles son las piedras naturales, como el mármol, el granito sin sellar, el travertino o la piedra caliza .

En estos casos, el contacto con soluciones ácidas puede corroer la capa superficial, opacar el brillo, generar manchas permanentes e incluso favorecer la aparición de pequeñas grietas con el paso del tiempo.