El vinagre blanco sirve para combatir plagas de insectos en los hogares.

El vinagre blanco se ganó un lugar entre los productos de limpieza más utilizados en el hogar gracias a su bajo costo y a su capacidad para limpiar distintas superficies sin recurrir a sustancias químicas agresivas.

Aunque la mayoría lo emplea para desinfectar la cocina o eliminar manchas en el baño, en los últimos meses comenzó a popularizarse un uso poco conocido: rociarlo en la entrada de la vivienda. Este sencillo hábito se convirtió en una alternativa práctica para mantener el acceso principal en mejores condiciones.

Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y por qué los expertos lo recomiendan IA

¿Qué beneficios tiene aplicar vinagre blanco en la entrada de la casa?

Uno de los principales motivos por los que muchas personas utilizan este truco casero es por su efecto repelente sobre algunos insectos.

El olor característico del vinagre puede ayudar a mantener alejadas plagas domésticas como:

Hormigas.

Arañas.

Cucarachas.

Por ello, varias personas lo utilizan como una opción natural para proteger el ingreso de la vivienda sin necesidad de aplicar insecticidas comerciales.

Además, dentro de algunas prácticas relacionadas con la armonización del hogar, el vinagre también es empleado como un elemento para “purificar” los espacios. Quienes siguen estas creencias consideran que aplicarlo en la puerta principal contribuye a renovar el ambiente y eliminar energías negativas.

¿Cómo funciona el truco del vinagre en la puerta de entrada?

El procedimiento es muy simple. Basta con preparar una mezcla de vinagre blanco y agua dentro de un atomizador.

Después, se recomienda pulverizar la solución en:

El marco de la puerta.

El piso de la entrada.

Grietas o pequeñas aberturas por donde suelen ingresar insectos.

Zócalos y esquinas que estén en contacto con el exterior.

Para mantener el efecto, muchas personas aconsejan repetir la aplicación una o dos veces por semana, especialmente durante las temporadas de mayor presencia de insectos.