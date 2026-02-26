Las soluciones caseras para la limpieza volvieron a ganar lugar en muchos hogares, especialmente entre quienes buscan métodos simples y accesibles para mantener utensilios en buen estado sin recurrir a productos industriales. Dentro de esas alternativas, una mezcla a base de cáscara de papa y bicarbonato de sodio se popularizó por su capacidad para remover manchas de óxido en superficies metálicas como ollas o sartenes. El efecto de esta preparación se explica por las propiedades de cada ingrediente. El bicarbonato de sodio actúa como limpiador abrasivo suave, capaz de desprender la capa oxidada del metal. A su vez, la cáscara de papa contiene ácido oxálico, un compuesto natural que contribuye a disolver el óxido acumulado. La acción conjunta facilita la eliminación de manchas sin deteriorar el material, lo que la convierte en una opción útil para utensilios de hierro o acero que se oxidan con el uso y la humedad. Para poner en práctica este método no se necesitan herramientas especiales ni productos costosos. El procedimiento consiste en: Si las manchas persisten, el proceso puede repetirse. Una vez limpio, es importante secar bien el utensilio para evitar que el óxido vuelva a aparecer. Para mantener las sartenes de hierro en buen estado, el punto clave es evitar la humedad. Después de cada lavado, conviene secarlas con un paño limpio y guardarlas en un lugar seco. También se puede aplicar una capa fina de aceite vegetal en el interior y exterior para proteger el metal. Si se almacenan varias piezas juntas, colocar papel entre ellas ayuda a prevenir rayaduras y acumulación de humedad.