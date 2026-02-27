La diabetes es una enfermedad metabólica que avanza en silencio durante varios años y puede manifestarse mediante varios síntomas. Sin embargo, existe un síntoma previo que es clave en la piel y que puede ser trascendental para que la persona evite que esta enfermedad avance a escalas mayores. La marca silenciosa en la piel que aparece años antes que cualquier otro síntoma como, por ejemplo, la sed excesiva, micción frecuente o pérdida de peso; se llama acantosis nigricans. Se trata de una afección dermatológica que se caracteriza por la aparición de zonas de piel oscura, gruesa y aterciopelada en los pliegues del cuerpo como las axilas, la ingle y el cuello. Sin embargo, estas manifestaciones en la piel, antes de recibir un diagnóstico formal, pueden ser una herramienta clave para tomar cartas en el asunto y evitar esta enfermedad, ya que está ligada a la resistencia a la insulina. Estas manifestaciones pueden ser motivo para que los médicos clínicos soliciten un estudio de glucemia y una evaluación de riesgo metabólico. Estas señales, según estudios de medicina preventiva, pueden aparecer hasta diez años antes de que la enfermedad sea identificada. Entonces, los cambios en el estilo de vida en conjunto con el control médico, pueden retrasar o evitar su progresión. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre debido a una alteración en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. Estos niveles elevados afectan de manera progresiva a distintos órganos y sistemas del cuerpo: vasos sanguíneos, nervios, riñones, retina, corazón, músculos y piel. Cabe destacar que, ante cualquier duda, la mejor decisión será consultar con un profesional de la salud para realizar la evaluación metabólica correspondiente.