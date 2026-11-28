Robertito Funes Ugarte será llevado a la Justicia por el empleado de Crositita luego de que el cronista lo tratara de xenófobo: “Va a tener que responder civilmente”.

El emprendimiento Crostita aprovechó el Fugazzeta Fest de la Ciudad de Buenos Aires que se realizó el sábado pasado para promocionar el negocio; sin embargo, se dio una situación que se viralizó en redes sociales cuando el movilero de LN+ Roberto Funes Ugarte se acercó con las cámaras y quiso entrevistar a Joaquín, uno de los trabajadores de Crostita.

Su reacción fue la de seguir con su tarea antes de que tomarse el tiempo para acceder a la entrevista: “Dame un momento, por favor”, señaló el joven.

La situación enojó al movilero quien manifestó: “No bueno no lo hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene pobrecito. Un bobo importante. No vengan a Crostita porque este tipo es un antipático. Hay que decirle al dueño que no contrate gente antipática como este. Decile que contrate gente grande que va a trabajar mejor”.

A partir de esta situación en vivo se desencadenó la viralización del clip, muchos comentarios negativos contra el cronista y la réplica que tuvo el trabajador para aclarar todo lo sucedido a través del programa de streaming Sería Increíble.

Este viernes, el joven pasó por el programa en compañía del dueño de Crostita y aseguró que llevará al Funes Ugarte a la Justicia por lo que dijo en redes sociales.

El descargo de Robertito Funes Ugarte en redes sociales

Ante la cantidad de mensajes que recibió, el movilero compartió una historia en su cuenta personal de Instagram: “Para todos los fo...s que les conviene hablar sin saber y no ven la película completa, este muchacho fue despectivo desde el inicio. No se escuchó, pero me dijo ‘no me representás’. Puedo no caerte bien pero esto es ser maleducado y xenófobo. Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores”.

“Estoy muy enojado, con Robertito y con la empresa” Joaquín, empleado de Crostita, tras el cruce con Robertito Funes pic.twitter.com/ClXXRgOGBA — OLGA (@olgaenvivo) November 23, 2026

Robertito Funes Ugarte será llevado a la Justicia por el empleado que se sintió agredido en un móvil televisivo en vivo

Joaquín estuvo presente este viernes nuevamente en Sería Increíble (Olga), pero esta vez de la mano del dueño de Crostita, Matías Russo. Ambos aclararon la situación y que seguirán trabajando juntos pese al enojo inicial con el emprendimiento.

Sin embargo, lo más importante fue el descargo del joven, quien se sintió agredido por los dichos del cronista en redes sociales: “Cuando Robertito dice que yo le dije un dicho xenófobo y algo que él no puede replicar es porque no le dije nada . Robertito va a tener que responder civilmente en la Justicia. Yo quiero seguir adelante con mi trabajo y con lo que sé hacer”, indicó.

"Lo que hizo Joaco es lo que hubiera hecho cualquier empleado"



Matías Russo, dueño de La Crostita, sobre el conflicto con Robertito: "Yo no llamé ni puteando, ni alterado" pic.twitter.com/szVo9fDcBj — OLGA (@olgaenvivo) November 27, 2026

Asimismo, Russo aclaró que todo esto se dio en el medio de un viaje de vuelta a Buenos Aires y que hubo una mala comunicación interna que lo llevó al trabajador a no sentirse respaldado por sus líderes en medio de la polémica.

No obstante, el joven mantendrá su puesto de trabajo y ambos cerraron su participación en el programa con el nuevo sándwich llamado “Schiacciata Robertito”, un gesto para cerrar la polémica.