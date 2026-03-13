La salud renal es importante cuidarla para el bienestar del cuerpo humano en general. Sin embargo, entre el 10% y el 12% de los adultos en Argentina convive con enfermedad renal crónica (ERC), y la mayoría lo desconoce. Se trata de una condición que avanza sin síntomas durante años y que, detectada tarde, puede requerir diálisis o trasplante. A nivel mundial, 1 de cada 10 adultos padece enfermedad renal crónica, lo que representa más de 850 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud ya la considera una prioridad global e impulsa estrategias para mejorar la prevención. En Argentina, este escenario se refleja con la misma gravedad: 10% de la población adulta está en riesgo y no lo sabe. Se trata de una patología conocida como “epidemia silenciosa”, ya que puede avanzar durante años sin dar señales claras. Cuando aparecen síntomas, suele ser demasiado tarde y la función renal ya está comprometida. Los especialistas coinciden en que los principales factores que ponen en riesgo la salud renal son: No obstante, la buena noticia es que gran parte de los casos pueden prevenirse o retrasarse con hábitos sencillos: Cuidar la salud renal no solo reduce el riesgo de ERC, sino que también protege al corazón y al sistema cardiovascular. Este jueves, en el Día Mundial del Riñón, los expertos destacaron que el control temprano es la herramienta más poderosa para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de millones de personas que padecen esta enfermedad silenciosa.