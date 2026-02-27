La salud intestinal es fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo humano es por este motivo que llevar una vida con hábitos saludables como la buena alimentación conducirán a tener un microbioma intestinal saludable, es decir, el conjunto de bacterias que habitan en el intestino. Sin embargo, existen alimentos agresores, los cuales pueden afectar la digestión, la inmunidad, el metabolismo e incluso el estado de ánimo de la persona. Según una especialista en salud intestinal, existe un listado de alimentos a evitar o reducir su consumo lo máximo posible. La nutricionista especializada en salud intestinal, Holly Caske, asegura que hay que mantener una dieta equilibrada y no etiquetar los alimentos como “buenos” o “malos”. En cambio, se puede seguir la regla 80-20, la cual prioriza la comida saludable y permite algún alimento en exceso calórico de manera ocasional. No obstante, hay un listado de alimentos que es preferible evitar y que afectan significativamente el estado de ánimo de la persona. Los alimentos mencionados pueden ser reducidos en su consumo para obtener mejores resultados en la micriobiota. En este sentido, entre más se reduzca, mejor efecto tendrá; sin embargo, consumirlas de manera moderada no afectará demasiado el intestino. Cabe destacar que, ante cualquier información, la persona puede acudir a un médico clínico o un nutricionista para hacer un análisis completo en pos de mejorar y cuidar su salud intestinal.