No uses más el lavarropas así: este es el peor programa que gasta mucha energía y no limpia bien
Hay una función de lavado que puede engañarte porque gasta una mayor cantidad de recursos. Cuál es y cuál es la alternativa ideal.
El lavarropas es un electrodoméstico imprescindible en prácticamente todas las casas. Los modelos actuales, incluso, incorporan programas inteligentes y diseñados para optimizar el uso de agua y energía.
Pero, entre estas propuestas, hay una que se destaca entre las que menos recursos consumen.
Lo habitual es que el programa que más utilice sea alguno muy concreto para ropa determinada, como en cuanto a los tejidos sintéticos. Pero hay uno que, en especial, se debe evitar: el de lavado rápido.
El peor programa del lavarropas: gasta mucha energía y no limpia bien
La ventaja del lavado rápido clara: permite dejar la ropa limpia en poco más de un cuarto de hora, algo ideal cuando hay más apuro. Pero su contrapartida es que dispara tanto el gasto de agua como el de electricidad.
En los casos de las máquinas que permiten visualizar el gasto de consumo, incluso, puede comprobarse fácilmente. Además, suele utilizarse con el tambor medio vacío, ya que el objetivo es lavar solo unas pocas prendas, lo que lo hace aún menos eficiente.
Además, en este programa no se permite activar el modo "ECO". Este último está pensado para minimizar el gasto de agua y electricidad. Lava a temperaturas más bajas y regula automáticamente la cantidad de agua en función de la carga gracias a sus sensores.
Para compensar esa reducción de calor, el ciclo se alarga considerablemente, hasta puede durar entre hora y media y tres horas. Pero se asegura de que la ropa quede perfectamente limpia.
En ese sentido, como conclusión, el programa rápido permite un lavado completo en poco tiempo (unos 30 minutos).
El modo rápido en lavarropas reduce el tiempo de lavado, pero incrementa el consumo de agua y energía. Solo admite cargas pequeñas, no es compatible con la función ECO y resulta menos eficiente que los programas largos o ecológicos.
Las más leídas de Información General
Adiós a la ley de Sucesiones en Argentina: cómo se reparte la herencia cuando no hay testamento y quiénes quedan fuera
Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve
Members
Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios