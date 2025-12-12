En esta noticia ¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela de Tucumán del viernes, 12 de diciembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.