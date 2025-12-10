En esta noticia ¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela de Tucumán del miércoles, 10 de diciembre de 2025.

Aquí podrán ver los resultados del sorteo de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.