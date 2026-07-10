Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 10 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2819 (Pescado).

1° 2819 11° 9921 2° 8784 12° 1223 3° 0054 13° 9820 4° 5399 14° 2060 5° 8079 15° 0496 6° 3453 16° 1825 7° 8299 17° 9069 8° 9820 18° 6794 9° 6598 19° 8804 10° 0779 20° 2641

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.