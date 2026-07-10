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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 10 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2819 (Pescado).

 1°2819 11°9921 
 8784  12°1223
 3°0054  13°9820 
 5399  14°2060 
 8079  15°0496 
 6°3453  16°1825
 8299  17°9069 
 9820  18°6794 
 6598  19°8804 
 10°0779 20°2641 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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