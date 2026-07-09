Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0085 (Linterna).

1° 0085 11° 5498 2° 4886 12° 6761 3° 2766 13° 3542 4° 1529 14° 1810 5° 4599 15° 5253 6° 7648 16° 4052 7° 8917 17° 1710 8° 3247 18° 2448 9° 1756 19° 7618 10° 2295 20° 8852

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.