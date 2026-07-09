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Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0085 (Linterna).
|1°
|0085
|11°
|5498
|2°
|4886
|12°
|6761
|3°
|2766
|13°
|3542
|4°
|1529
|14°
|1810
|5°
|4599
|15°
|5253
|6°
|7648
|16°
|4052
|7°
|8917
|17°
|1710
|8°
|3247
|18°
|2448
|9°
|1756
|19°
|7618
|10°
|2295
|20°
|8852
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.