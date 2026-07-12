La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 11 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1640 (El Cura).

1° 1640 11° 4097 2° 7161 12° 5427 3° 5110 13° 9022 4° 3730 14° 0663 5° 9468 15° 7590 6° 8131 16° 5894 7° 7526 17° 9924 8° 5938 18° 1645 9° 4287 19° 5617 10° 9154 20° 1727

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.