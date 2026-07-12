En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 11 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1640 (El Cura).

 1°1640 11°4097 
 7161  12°5427
 3°5110  13°9022 
 3730  14°0663 
 9468  15°7590 
 6°8131  16°5894
 7526  17°9924 
 5938  18°1645 
 4287  19°5617 
 10°9154 20°1727 

Te puede interesar

Mezclar café usado con cáscara de banana y agua: para qué sirve y por qué lo recomiendan tanto

Te puede interesar

Rolón, psicólogo: “Buscar vivir de un modo saludable implica poder soportar la idea de que todo no se puede”

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Ni piso flotante ni cerámico: el material que es tendencia en Europa para modernizar la casa

Te puede interesar

Adiós al pan rallado en la milanesa: la opción saludable que cuida el corazón, mejora la circulación y tiene el mismo sabor