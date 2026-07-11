Este sábado, 11 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5030 (Santa Rosa).

1° 5030 11° 3666 2° 5411 12° 4335 3° 3440 13° 3024 4° 0835 14° 6945 5° 9544 15° 1010 6° 8975 16° 4316 7° 7842 17° 9225 8° 5735 18° 5720 9° 0970 19° 6872 10° 7197 20° 5738

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.