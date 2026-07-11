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Este sábado, 11 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 11 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5030 (Santa Rosa).

 1°5030 11°3666 
 5411  12°4335
 3°3440  13°3024 
 0835  14°6945 
 9544  15°1010 
 6°8975  16°4316
 7842  17°9225 
 5735  18°5720 
 0970  19°6872 
 10°7197 20°5738 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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