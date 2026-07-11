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En 2026, el microcemento se consolida como el revestimiento más demandado en obras nuevas y renovaciones.
Arquitectos, diseñadores y propietarios lo prefieren por su estética pulcra, resistencia al desgaste y versatilidad para adaptarse a múltiples superficies.
Motivos por los que recomiendan usar el microcemento
Este material proporciona una superficie continua, sin juntas, lo que genera una sensación de amplitud y orden.
Además, puede aplicarse sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin requerir la eliminación del revestimiento anterior. Esto reduce los plazos de obra y los costos de instalación.
Ya no se considera exclusivamente una moda: se establece como una solución funcional que responde a las exigencias contemporáneas del diseño interior y exterior.
¿Cuáles son las ventajas del microcemento en reformas?
Las razones por las cuales el microcemento prevalece son evidentes:
- Alta resistencia: soporta el tránsito intenso, la humedad y las variaciones de temperatura sin sufrir daños.
- Versatilidad: se adapta a diversas superficies, que van desde cerámica hasta madera o cemento.
- Estética moderna: su acabado uniforme y la amplia gama de colores disponibles permiten la creación de ambientes minimalistas, industriales o cálidos, según el estilo deseado.
- Mantenimiento sencillo: no precisa ceras ni pulidos, utilizando simplemente agua y detergente neutro para preservar su apariencia.
Ventajas y aplicaciones del microcemento en reformas
Aunque comenzó como una solución para pisos, hoy se utiliza en:
- Baños y cocinas, por su resistencia a la humedad.
- Locales comerciales, por su durabilidad y estética uniforme.
- Espacios exteriores, como terrazas y patios, gracias a su capacidad antideslizante.
- Muebles y encimeras, para lograr un diseño integrado y moderno.
Microcemento: la opción sostenible y versátil para renovar espacios
El microcemento también gana terreno en la creación de muebles a medida, aportando un toque contemporáneo y personalizado a cada espacio.
Su versatilidad permite diseños únicos y originales. Su uso se expande a proyectos de decoración sostenible, integrándose fácilmente en ambientes ecológicos.
Esto responde a la creciente demanda de soluciones que respeten el medio ambiente en reformas.