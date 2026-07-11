En 2026, el microcemento se consolida como el revestimiento más demandado en obras nuevas y renovaciones.

Arquitectos, diseñadores y propietarios lo prefieren por su estética pulcra, resistencia al desgaste y versatilidad para adaptarse a múltiples superficies.

Motivos por los que recomiendan usar el microcemento

Este material proporciona una superficie continua, sin juntas, lo que genera una sensación de amplitud y orden.

Además, puede aplicarse sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin requerir la eliminación del revestimiento anterior. Esto reduce los plazos de obra y los costos de instalación.

Ni piso flotante ni cerámico: el material que es tendencia en Europa para una remodelación (foto: archivo).

Ya no se considera exclusivamente una moda: se establece como una solución funcional que responde a las exigencias contemporáneas del diseño interior y exterior.

¿Cuáles son las ventajas del microcemento en reformas?

Las razones por las cuales el microcemento prevalece son evidentes:

Alta resistencia : soporta el tránsito intenso, la humedad y las variaciones de temperatura sin sufrir daños.

Versatilidad : se adapta a diversas superficies, que van desde cerámica hasta madera o cemento.

Estética moderna : su acabado uniforme y la amplia gama de colores disponibles permiten la creación de ambientes minimalistas, industriales o cálidos, según el estilo deseado.

Mantenimiento sencillo: no precisa ceras ni pulidos, utilizando simplemente agua y detergente neutro para preservar su apariencia.

Ni piso flotante ni cerámico: el material que está de moda en Europa para modernizar la casa Fuente: Cemento Pulido

Ventajas y aplicaciones del microcemento en reformas

Aunque comenzó como una solución para pisos, hoy se utiliza en:

Baños y cocinas , por su resistencia a la humedad.

Locales comerciales , por su durabilidad y estética uniforme.

Espacios exteriores , como terrazas y patios, gracias a su capacidad antideslizante.

Muebles y encimeras, para lograr un diseño integrado y moderno.

Microcemento: la opción sostenible y versátil para renovar espacios

El microcemento también gana terreno en la creación de muebles a medida, aportando un toque contemporáneo y personalizado a cada espacio.

Su versatilidad permite diseños únicos y originales. Su uso se expande a proyectos de decoración sostenible, integrándose fácilmente en ambientes ecológicos.

Esto responde a la creciente demanda de soluciones que respeten el medio ambiente en reformas.