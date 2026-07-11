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Este viernes, 10 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1129 (San Pedro).

 1°1129 11°5067 
 0985  12°4090
 3°5303  13°1251 
 9213  14°2751 
 5141  15°5026 
 6°8404  16°7867
 0313  17°3573 
 1004  18°3419 
 4647  19°7368 
 10°1961 20°5179 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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