Este viernes, 10 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 10 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1129 (San Pedro).

1° 1129 11° 5067 2° 0985 12° 4090 3° 5303 13° 1251 4° 9213 14° 2751 5° 5141 15° 5026 6° 8404 16° 7867 7° 0313 17° 3573 8° 1004 18° 3419 9° 4647 19° 7368 10° 1961 20° 5179

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.