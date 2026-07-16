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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 15 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 8174 (Gente Negra).

 1°8174 11°9694 
 3215  12°5462
 3°9533  13°4069 
 1548  14°8550 
 2218  15°8423 
 6°2895  16°0491
 0964  17°5006 
 9985  18°7529 
 5296  19°5085 
 10°6780 20°7903 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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