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Este miércoles, 15 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 6860 - La Virgen

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 15 de julio

 6860 11° 7591 
 2°5953 12° 0004
 3°7581 13° 9914 
 4°9068 14° 0817 
 5°7089 15° 1110 
 6°4299 16° 5814 
 7°6439 17° 0740 
 8°7038 18° 4137 
 9°633019° 9213 
 10°0369 20° 6210 

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza; puede indicar búsqueda de guía espiritual, fe o pureza interior.

También puede reflejar necesidad de perdón o apoyo materno, deseo de paz ante preocupaciones, o un llamado a la introspección y la compasión.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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