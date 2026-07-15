Durante este martes, 14 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5107 (Revolver).

1° 5107 11° 4116 2° 6484 12° 2448 3° 5781 13° 3218 4° 2248 14° 5196 5° 2125 15° 8263 6° 2944 16° 9607 7° 1133 17° 2168 8° 7600 18° 3917 9° 8155 19° 6545 10° 1233 20° 0078

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.