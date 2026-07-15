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Durante este martes, 14 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5107 (Revolver).

 1°5107 11°4116 
 6484  12°2448
 3°5781  13°3218 
 2248  14°5196 
 2125  15°8263 
 6°2944  16°9607
 1133  17°2168 
 7600  18°3917 
 8155  19°6545 
 10°1233 20°0078 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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