En esta noticia

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6758 - Ahogado

Te puede interesar

Ni bicarbonato ni vinagre: la técnica para borrar el sarro de los dientes y conservarlos claros

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

 1°6758 11°7729
 8536  12°3134
 3°1525 13°5164 
 3778  14°4468 
 3846  15°6444 
 6°2890  16°2695
 1346  17°3223 
 8900  18°0963 
 3959  19°4564 
 10°3950 20°5315 

Te puede interesar

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo hacen miles de personas

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones o responsabilidades, como si algo te hundiera.

También puede apuntar a culpa o conflictos no resueltos y a la necesidad de pedir ayuda y recuperar el control.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Construirán un túnel que cruzará la Cordillera de Los Andes y es la obra de ingeniería más esperada de América Latina