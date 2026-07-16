El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 15 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6758 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

1° 6758 11° 7729 2° 8536 12° 3134 3° 1525 13° 5164 4° 3778 14° 4468 5° 3846 15° 6444 6° 2890 16° 2695 7° 1346 17° 3223 8° 8900 18° 0963 9° 3959 19° 4564 10° 3950 20° 5315

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar sentirse abrumado por emociones o responsabilidades, como si algo te hundiera.

También puede apuntar a culpa o conflictos no resueltos y a la necesidad de pedir ayuda y recuperar el control.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.