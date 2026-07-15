La cotización deldólar este miércoles, 15 de julio de 2026 llegó a 3216.04 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,62%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -2.37% y en el último año acumula un descenso de -16.60%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, el Dólar fue volátil: dos subidas iniciales, alternancia posterior, dos rachas alcistas y dos bajistas de dos jornadas y un saldo final neutro.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.58%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.24%.

La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los últimos días. Este aumento puede indicar un mayor valor del Dólar, lo que podría influir en las decisiones económicas en el corto plazo.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3216.04 pesos colombianos, deberán pagar 321604.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 643208.00 pesos colombianos y 500 dólares costará 1608020.00 pesos colombianos.