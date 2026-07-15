Durante este miércoles, 15 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9944 (La Cárcel).

1° 9944 11° 5005 2° 3733 12° 6570 3° 1852 13° 9202 4° 8695 14° 1332 5° 3200 15° 7650 6° 0511 16° 0239 7° 8607 17° 0909 8° 4246 18° 0222 9° 2676 19° 8632 10° 6011 20° 0512

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.