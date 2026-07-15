En esta noticia

Durante este miércoles, 15 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9944 (La Cárcel).

 1°9944 11°5005 
 3733  12°6570
 3°1852  13°9202 
 8695  14°1332 
 3200  15°7650 
 6°0511  16°0239
 8607  17°0909 
 4246  18°0222 
 2676  19°8632 
 10°6011 20°0512 

Te puede interesar

Cuántos huevos se pueden comer por día y cuál es la mejor forma de cocinarlos para aprovechar todos sus nutrientes

Te puede interesar

Tras largos años de abandono, esta provincia volverá a tener un tren esencial para la producción y el turismo de la región

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Encuentran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un solo país

Te puede interesar

Perfecto para casas pequeñas: el árbol que da frutos todo el año, es fácil de cuidar y no levanta raíces