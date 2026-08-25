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Este lunes, 24 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 24 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3786 (El Humo).

 1°3786 11°7745 
 2397  12°7293
 3°9091  13°3645 
 1458  14°9970 
 5570  15°7439 
 6°2960  16°7507
 0110  17°0742 
 0364  18°2140 
 3189  19°8976 
 10°7488 20°7335 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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