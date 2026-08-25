Este lunes, 24 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 24 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3786 (El Humo).

1° 3786 11° 7745 2° 2397 12° 7293 3° 9091 13° 3645 4° 1458 14° 9970 5° 5570 15° 7439 6° 2960 16° 7507 7° 0110 17° 0742 8° 0364 18° 2140 9° 3189 19° 8976 10° 7488 20° 7335

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.