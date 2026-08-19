Este martes, 18 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7247 (Muerto).

1° 7247 11° 9501 2° 1423 12° 2163 3° 7432 13° 2710 4° 1414 14° 2596 5° 8357 15° 5408 6° 5876 16° 5857 7° 7573 17° 4031 8° 2102 18° 9348 9° 0512 19° 1240 10° 2584 20° 4971

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.