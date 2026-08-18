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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 18 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9784 (La Iglesia).

 1°9784 11°3792 
 1810  12°9010
 3°4143  13°4827 
 9739  14°1973 
 3864  15°5885 
 6°0186  16°1368
 6514  17°8478 
 4202  18°6567 
 5780  19°7724 
 10°0897 20°3504 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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