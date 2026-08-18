La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 17 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4891 (Excusado).

1° 4891 11° 2818 2° 0201 12° 5465 3° 9214 13° 4111 4° 3000 14° 7454 5° 2553 15° 1584 6° 5665 16° 5090 7° 7612 17° 7068 8° 0730 18° 3240 9° 9139 19° 9893 10° 3463 20° 0276

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.