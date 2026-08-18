En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 17 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 17 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4891 (Excusado).

 1°4891 11°2818 
 0201  12°5465
 3°9214  13°4111 
 3000  14°7454 
 2553  15°1584 
 6°5665  16°5090
 7612  17°7068 
 0730  18°3240 
 9139  19°9893 
 10°3463 20°0276 

Te puede interesar

Poner un poco de bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

Te puede interesar

Se arma el primer buque de guerra del país: promete ser el más potente de América Latina y tendrá tecnología bélica avanzada en Colombia

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Chau licencia de conducir para adultos mayores | No se renovará el carnet a quienes tengan esta edad y presenten este problema

Te puede interesar

La nueva “Dubai” de Argentina: la ciudad del norte argentino que se expande sin límites con restaurantes, comercios y hoteles de lujo