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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 18 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2690 (El Miedo).

 1°2690 11°5708 
 1357  12°1658
 3°3900  13°1997 
 6587  14°2922 
 2107  15°2976 
 6°1886  16°0938
 7881  17°5715 
 6940  18°4097 
 4995  19°0520 
 10°3156 20°4439 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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