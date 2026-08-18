Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 18 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 2690 (El Miedo).

1° 2690 11° 5708 2° 1357 12° 1658 3° 3900 13° 1997 4° 6587 14° 2922 5° 2107 15° 2976 6° 1886 16° 0938 7° 7881 17° 5715 8° 6940 18° 4097 9° 4995 19° 0520 10° 3156 20° 4439

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.