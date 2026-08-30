La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 29 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 6102 (Niño).

1° 6102 11° 6977 2° 1169 12° 6804 3° 8126 13° 3175 4° 0895 14° 3341 5° 5831 15° 3968 6° 8837 16° 0031 7° 0500 17° 3289 8° 7822 18° 3172 9° 1809 19° 9605 10° 3965 20° 8226

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.