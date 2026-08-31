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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 31 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5795 (Anteojos).

 1°5795 11°6043 
 3697  12°7405
 3°1272  13°4402 
 9826  14°7630 
 1324  15°3151 
 6°8278  16°1048
 9294  17°1025 
 8201  18°2050 
 5658  19°0185 
 10°1174 20°4598 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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