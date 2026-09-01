La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 31 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9223 - Cocinero

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 31 de agosto

1° 9223 11° 8174 2° 4965 12° 7855 3° 5466 13° 9462 4° 0909 14° 2195 5° 3375 15° 7532 6° 1456 16° 4536 7° 5168 17° 2315 8° 5998 18° 7575 9° 1008 19° 1411 10° 6291 20° 6868

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con El Cocinero suele simbolizar creatividad, cuidado y la capacidad de transformar ideas en resultados concretos. Puede indicar que estás mezclando recursos y habilidades para nutrir un proyecto o relación.

También puede reflejar necesidad de organización, paciencia o control de los detalles. Si el sueño genera tensión, quizá temas ser juzgado por tus recetas o te exijas perfección en exceso.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.