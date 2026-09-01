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Durante este lunes, 31 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este lunes, 31 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2209 - Arroyo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 31 de agosto

 1°2209 11°5512
 7768  12°5362
 3°9879 13°6349 
 1438  14°9370 
 2417  15°6789 
 6°5816  16°1007
 6944  17°7564 
 7116  18°4568 
 1876  19°9053 
 10°1663 20°0314 

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¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo claro suele reflejar paz interior, renovación emocional y un avance suave en tus proyectos.

Si el arroyo está turbio o crecido, indica tensiones, pequeños obstáculos y la necesidad de pausar y reajustar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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