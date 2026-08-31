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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 31 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0464 (Llanto).

 1°0464 11°2257 
 0603  12°5147
 3°8011  13°7577 
 1391  14°1827 
 1522  15°7095 
 6°9416  16°6480
 0767  17°4790 
 1070  18°3364 
 8040  19°1218 
 10°2551 20°1514 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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