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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 2 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1072 (Sorpresa).

 1°1072 11°0675 
 1259  12°2846
 3°1096  13°6388 
 0860  14°6171 
 9678  15°0422 
 6°6938  16°5292
 9030  17°9510 
 5902  18°9013 
 0718  19°0579 
 10°1355 20°7185 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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