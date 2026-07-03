La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 2 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 1072 (Sorpresa).

1° 1072 11° 0675 2° 1259 12° 2846 3° 1096 13° 6388 4° 0860 14° 6171 5° 9678 15° 0422 6° 6938 16° 5292 7° 9030 17° 9510 8° 5902 18° 9013 9° 0718 19° 0579 10° 1355 20° 7185

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.