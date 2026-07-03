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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 2 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5879 - Ladrón
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio
|1°
|5879
|11°
|0851
|2°
|0095
|12°
|9403
|3°
|9033
|13°
|3062
|4°
|9668
|14°
|2266
|5°
|6569
|15°
|9941
|6°
|6873
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|4286
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|4655
|17°
|3954
|8°
|7134
|18°
|1833
|9°
|9609
|19°
|4742
|10°
|6742
|20°
|1644
¿Qué significa soñar con ladrón?
Soñar con un Ladrón simboliza miedo a pérdidas y sensación de invasión o vulnerabilidad.
También sugiere culpa o desconfianza y la necesidad de reforzar límites y proteger tus recursos.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.