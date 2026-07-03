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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 2 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5879 - Ladrón

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

 1°5879 11°0851
 0095  12°9403
 3°9033 13°3062 
 9668  14°2266 
 6569  15°9941 
 6°6873  16°4286
 4655  17°3954 
 7134  18°1833 
 9609  19°4742 
 10°6742 20°1644 

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¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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