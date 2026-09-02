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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 2 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2017 (Desgracia).

 1°2017 11°6492 
 9128  12°6706
 3°9543  13°9094 
 2575  14°1912 
 2847  15°4928 
 6°5940  16°4839
 4815  17°3131 
 5942  18°1079 
 4393  19°1022 
 10°2035 20°9054 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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