La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 2 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 2017 (Desgracia).

1° 2017 11° 6492 2° 9128 12° 6706 3° 9543 13° 9094 4° 2575 14° 1912 5° 2847 15° 4928 6° 5940 16° 4839 7° 4815 17° 3131 8° 5942 18° 1079 9° 4393 19° 1022 10° 2035 20° 9054

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.