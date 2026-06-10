Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 9 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1643 (Balcón).

1° 1643 11° 1009 2° 1884 12° 2870 3° 9782 13° 7039 4° 3967 14° 0790 5° 6344 15° 6165 6° 4287 16° 4075 7° 3740 17° 1717 8° 4227 18° 2969 9° 8237 19° 4976 10° 4297 20° 8308

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.