En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 9 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 9 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1643 (Balcón).

 1°1643 11°1009 
 1884  12°2870
 3°9782  13°7039 
 3967  14°0790 
 6344  15°6165 
 6°4287  16°4075
 3740  17°1717 
 4227  18°2969 
 8237  19°4976 
 10°4297 20°8308 

Te puede interesar

Salto tecnológico para la humanidad: científicos descubrieron cómo viajar a Marte en solo 30 días

Te puede interesar

La obra más ambiciosa de América Latina: el túnel de 14 km que unirá Argentina y Chile bajo la Cordillera y eliminará la dependencia al clima

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

Te puede interesar

Construirán el puente más importante de Sudamérica que conectará la frontera con Brasil y beneficiará a millones de turistas