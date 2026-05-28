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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 28 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9108 (Incendio).

 1°9108 11°5862 
 8170  12°0731
 3°7626  13°9014 
 0320  14°1062 
 1792  15°6987 
 6°8440  16°9805
 6264  17°5756 
 0814  18°3191 
 2386  19°0869 
 10°5995 20°7011 

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