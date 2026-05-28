Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 28 de mayo de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9108 (Incendio).

1° 9108 11° 5862 2° 8170 12° 0731 3° 7626 13° 9014 4° 0320 14° 1062 5° 1792 15° 6987 6° 8440 16° 9805 7° 6264 17° 5756 8° 0814 18° 3191 9° 2386 19° 0869 10° 5995 20° 7011

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.