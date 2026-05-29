Este jueves, 28 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 5586 (El Humo).

1° 5586 11° 9934 2° 7845 12° 7716 3° 6262 13° 8999 4° 6730 14° 2707 5° 3454 15° 5899 6° 0545 16° 1489 7° 0682 17° 2693 8° 5354 18° 5149 9° 4753 19° 1435 10° 9562 20° 1706

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.