Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5805 (Gato).

1° 5805 11° 7213 2° 3351 12° 8521 3° 1187 13° 6497 4° 9897 14° 3063 5° 1668 15° 3223 6° 2218 16° 5950 7° 9962 17° 9292 8° 1305 18° 9361 9° 8592 19° 2907 10° 3022 20° 7465

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.