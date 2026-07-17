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Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el 5805 (Gato).

 1°5805 11°7213 
 3351  12°8521
 3°1187  13°6497 
 9897  14°3063 
 1668  15°3223 
 6°2218  16°5950
 9962  17°9292 
 1305  18°9361 
 8592  19°2907 
 10°3022 20°7465 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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