Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 16 de julio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6157 (El Jorobado).

1° 6157 11° 3362 2° 8795 12° 5753 3° 1873 13° 0180 4° 0633 14° 1694 5° 3016 15° 1630 6° 2885 16° 9150 7° 8558 17° 9543 8° 3291 18° 1637 9° 5544 19° 4369 10° 7281 20° 9657

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.