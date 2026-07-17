En esta noticia

Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6920 (La Fiesta).

 1°6920 11°2689 
 4376  12°8781
 3°1578  13°1574 
 8924  14°2394 
 4832  15°7799 
 6°8631  16°7029
 2629  17°7693 
 9720  18°3483 
 2299  19°7670 
 10°6483 20°8257 

Te puede interesar

Mezclar detergente con bicarbonato y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan hacer

Te puede interesar

Adiós a la freidora de aire: el moderno electrodoméstico que cocina las comidas de diversas formas

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Mezclar bicarbonato de sodio con orégano: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

Ni detergente ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos