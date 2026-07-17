Durante este viernes, 17 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 17 de julio de 2026. A la cabeza salió el 6920 (La Fiesta).

1° 6920 11° 2689 2° 4376 12° 8781 3° 1578 13° 1574 4° 8924 14° 2394 5° 4832 15° 7799 6° 8631 16° 7029 7° 2629 17° 7693 8° 9720 18° 3483 9° 2299 19° 7670 10° 6483 20° 8257

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.