Durante el cierre de mercados de este viernes, 17 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.53, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.6% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 0.33% en la última semana, mientras que en el último año registra una variación de -6.26%, evidenciando una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

la cotización del dólar mostró alta volatilidad en los últimos 10 días: comenzó con una baja, siguieron dos subas, luego dos bajas, una suba, dos nuevas bajas y cerró con dos subas. el saldo neto fue prácticamente nulo, terminando cerca del nivel inicial.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva tras haber registrado un incremento en los últimos dos días. Este cambio sugiere una recuperación en su valor, en contraste con la estabilidad observada en días anteriores.

Este incremento en la cotización podría estar influenciado por diversos factores económicos, generando expectativas de un fortalecimiento del Dólar en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.