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Este martes, 19 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9947 (Muerto).

 1°9947 11°3166 
 5707  12°9917
 3°5392  13°6135 
 2320  14°2592 
 9478  15°9559 
 6°8291  16°9520
 6835  17°0406 
 3692  18°8482 
 9809  19°4201 
 10°6727 20°1473 

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¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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