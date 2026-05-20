Este martes, 19 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 9947 (Muerto).

1° 9947 11° 3166 2° 5707 12° 9917 3° 5392 13° 6135 4° 2320 14° 2592 5° 9478 15° 9559 6° 8291 16° 9520 7° 6835 17° 0406 8° 3692 18° 8482 9° 9809 19° 4201 10° 6727 20° 1473

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.